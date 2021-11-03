為紀錄台灣百工百業的豐沛能量，文化總會《匠人魂》系列影片首度前進高雄，並推出第30集「蘇清良-與老建築對話」。高雄市長陳其邁3日特地前往鳳山鳳儀書院參加影片發布會，陳其邁感謝主角蘇清良一生為文化與古蹟奉獻，更稱蘇清良為「市寶」。

人稱「良師」、「良伯」的國寶級匠師蘇清良於1935年出生，他16歲開始拜師學藝，起初以稻草和泥土曬成磚瓦，疊起一間間「土角厝」，出師後更在高雄、台南一帶以蓋屋為業，建造三合院、單身手、一條龍等大厝，甚至投入廟宇建築。

由於時代變遷，蘇清良親手打造的大厝一一被拆除，他因此萌生退意，原定於2000年退休的蘇清良因為兒子承攬台北賓館修護工程，讓他再度重出江湖施作傳統線板，此後從台灣頭淡水紅毛城，到台灣尾恆春古城，處處可見他修繕古蹟的身影。

《匠人魂》影片第30集「與老建築對話」記錄著蘇清良從竹籠厝蓋到大厝，從大厝再蓋到樓房的人生經歷，影片中蘇清良提到，從事古蹟修護的工序繁複，很少人願意投入古蹟修護工作，他憂心自己一身好功夫因此失傳，目前兒孫願意接手，他不斷強調「做慢沒關係，做到好才要緊」。

陳其邁表示，在與蘇清良聊天的過程中，可以充分感受到他對這片土地的熱愛，「良伯」不只是用技術，也是用生命和人生經驗來幫助文化與古蹟的傳承，流傳給下一代的不僅是建築物本身，也是他對台灣土地的疼愛，和一輩子的一生懸命。他更強調，蘇清良不僅是台灣文化發展最重要的國寶，也是高雄市珍貴的市寶。

陳其邁也感謝文總，在匠人魂系列內記載了各行業的職人精神、台灣人的特別、良伯對這塊土地的熱愛，以及大家一生懸命在這塊土地努力過的足跡。陳其邁指出，《匠人魂》影片雖短，卻完整彰顯整個文化資產的保存價值，期待在匠人魂影片系列中，能讓文化留下珍貴影像，讓下一代充分了解匠人對台灣一生懸命的奉獻精神。

文化總會副會長江春男表示，蘇清良從台灣頭到台灣尾投入古蹟修護，從色彩到每道隱而不見的工藝細節都不放過，且具有研發突破的精神，希望良伯可以多收學徒，並將技術傳承下去，「國內若能有更多良伯，台灣的精神將會代代傳承」。