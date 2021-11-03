金馬執委會今（3日）公布本屆金馬獎評審團主席將由知名電影學者黃建業擔任，也曝光了白靈、李國煌及李心潔，疫情之下特地為金馬盛事遠道而來，擔任頒獎嘉賓的好消息。

第58屆金馬獎評審團主席將由知名電影學者、前國家電影資料館館長黃建業擔任，他將率領李烈（監製）、陳玉勳（編導）、楊雅喆（編導）、小坂史子（日本製片人）、張吉安（馬來西亞編導）、卓男（香港影評人）、呂蒔媛（編劇、監製）、陳駿霖（編導）、謝文明（動畫導演）、許傑輝（演員、短片編導）、黃文英（美術、造型指導）、馬世芳（音樂評論、主持、作家）、曹源峰（音效指導）、譚紀良（燈光指導）於典禮當天，討論投票選出本屆金馬得主。本屆各階段評審團完整名單請見金馬官網。

白靈去年以《墮胎師》入圍最佳女主角，在隔離出關後曾說早知道這麼辛苦，也許不會來。但今年接獲金馬執委會邀約頒獎，先對隔離天數感到猶豫，甚至在IG發文詢問粉絲意見，但仍爽快應許出席典禮，相信又會引發媒體旋風。新加坡綜藝天王李國煌去年以《男兒王》問鼎影帝，幽默風趣的表現讓不少觀眾表示希望再看到他，他也立即應允來台隔離，出席典禮。金馬影后李心潔更是身兼三職，不僅要在電影大師課分享演員經驗，擔任金馬創投評審，也是金馬典禮上亮眼的頒獎人。

第58屆金馬獎頒獎典禮將於本月27日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播部分則委由myVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。