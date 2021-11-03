高雄旗津黑沙玩藝節10月30日開幕以來，迄今已累積吸引上萬民眾。（高市觀光局提供）

11月6日下午4點半加碼舉辦演唱會，力邀台語金曲歌王許富凱獻唱。（高市觀光局提供）

高雄旗津黑沙玩藝節10月30日開幕以來，迄今已累積吸引上萬民眾，今年除主打12星座主題沙雕及南島渡假氛圍外，更推出200吋沙雕電影院。高市府觀光局表示，11月6日下午4點半加碼舉辦演唱會，力邀台語金曲歌王許富凱、高雄在地樂團「霧虹樂團」及新生代台語搖滾樂團「海岸乾杯」接力開唱，讓民眾賞日落、觀沙雕及聽音樂之際，感受專屬旗津的浪漫氛圍。

觀光局表示，黑沙玩藝節今年特別推出的星座主題沙雕，更是讓遊客讚嘆，爭相與自己的星座沙雕合影。除了欣賞優美的海灘，民眾也不忘到周邊的小吃攤、海產店享用美食，每到用餐時間，每家店都是滿滿人潮。

位於旗津的海濱海產莊老闆表示，黑沙玩藝節為旗津帶來大量的旅遊團體，加上持振興5倍券消費滿500元送100元高雄券的加碼，六、日午晚餐時間都客滿、翻桌再翻桌，業績比去年同期成長至少3成以上，「高雄海鮮尚青、生意足好！」

觀光局將於11月6日舉辦演唱會，邀請在地樂團霧虹樂團、海岸乾杯，以及出身高雄旗山的台語金曲歌王－「百萬王子」許富凱壓軸演出。值得一提的是，今年演出不搭設舞台，且特別以旗津黑沙做成沙發座椅，是獨一無二的演唱會體驗，邀請大家周末午後一起到旗津暢遊。

旗津黑沙玩藝節的周邊活動也精采可期，11月7日上午10點到下午6點將由高雄市雲霄風箏協會表演華麗的大型特技風箏，還有揮灑汗水與青春的沙灘排球、健身與休閒的衝浪體驗及SUP、DIY動手玩創意的小小沙雕師體驗，以及旗津黑沙玩藝節獨有的200吋沙雕電影院，還有沙灘上免費提供遊客使用的休閒傘及躺椅，讓大家來到旗津就像到海島度假聖地，今年的旗津黑沙玩藝節不只好逛更有趣好玩。詳情請上「旗津黑沙玩藝節」粉絲專頁或高雄旅遊網官網(https：／／khh.travel／)查詢。