中龍鋼鐵10月份營收達116.75億元、年增76.74％ 17:302021/11/03 工商 工商林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在價量齊揚帶動下，中龍鋼鐵(2048)10月營收達到116.75億元、年增76.74％，累計營收達到1022.62億元、年增64.12％。 《電腦設備》緯穎前3季3率3升 EPS增至34.51元 《資訊服務》時局不利 聚碩10月營收走衰 #中龍鋼鐵 #價量齊揚 #月營收 #達到 #累計營收達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》南亞科10月營收下滑 DRAM業步入修正期 15:402021/11/03 財經 宏捷科10月營收4.5億 攀峰 04:102021/11/03 證券．權證 《生醫股》長聖10月營收長紅 Q4仍有續航力 08:012021/11/03 財經 熱門股－光罩 本季營收持續衝高 04:102021/11/03 證券．權證 瑞穎前三季營收獲利創同期新高 第三季獲利不如去年 11:292021/11/03 財經 《半導體》宏捷科前3季每股賺3.21元 15:572021/11/03 財經 慧洋10月營收20.87億元 連續7個月創歷史新高 16:192021/11/03 財經 《電機股》和勤10月營收同期高 Q4拚全年最旺 15:062021/11/03 財經 《航運股》前3季獲利勝去年全年 正德：明年景氣熱度不退 15:232021/11/03 財經 《鋼鐵股》彰源H2營運續穩健 今年業績戰高 12:502021/11/03 財經 《電子零件》南電10月營收攀峰 前10月就破年度新高 15:402021/11/03 財經 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 英特爾怎麼贏？新半導體王者出爐 市值漲近1個台積電 - 財經 婆媽的最愛 全聯獨霸憑什麼？粉絲點出1優勢強到爆：誰能贏 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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