德州大學奧斯汀分校（UT Austin）的德州先進運算中心（TACC）推出搭載最新高效能超微（AMD）EPYC伺服器處理器的全新Lonestar 6超級電腦，帶來高達3 petaflops的運算效能。

AMD與UT Austin長期以來維持緊密合作關係，先前的AMD COVID-19 HPC Fund高效能運算研究基金為UT Austin以及全球超過20個機構提供petaflop等級的運算，協助研究COVID-19以及其他疾病。

搭載最新高效能超微（AMD）EPYC伺服器處理器的全新Lonestar 6超級電腦能在一秒內完成的運算量相當於人類每秒完成一次運算並且連續運算1億年。Lonestar 6將接替Lonestar 5成為UT Austin第五快的超級電腦。全新超級電腦將協助全美各地學者研究疾病、極端天候、暗能量等學術議題。