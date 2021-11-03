天候異常，產棉國發生蟲害，造成國際棉花價格飆漲，本周已攀上每磅1.236美元，創下十多年以來新高，國內棉紡廠南紡(1440)直接受惠。而在棉花價格上漲或供給不足，人造的聚酯、尼龍等化纖原料具有替代效果，同樣有機會間接受惠，力麗(1447)、聯發紡(1459)、集盛(1455)、力鵬(1447)業績也沾光。

棉花價格年初每磅約80美分，至本周2日的每磅1.236美元，今年以來棉花價格累積漲幅已超過五成。

據了解，南紡手中的棉花庫存均維持在6-7個月，平均價格約在90-95美分間；今年受疫情影響，使用率下滑，庫存量增加，沒想到因近期棉價大漲，低價庫存利差反而更加拉大。

南紡指出，棉價上漲，加上原物料價格也「欲小不易」，已激起下游客戶回補庫存需求，在供給減少，目前市場是「價量同步轉強」。

主要產能在越南的南紡表示，第三季由於受到越南疫情影響，產線開工率只有4成。現在越南當地政府陸續開放解封，越南廠的開工率逐漸恢復，預期，11月底前可達8成、年底完全復工。

南紡預期，第三季會是今年景氣低點，第四季在棉價上漲、訂單量增加下，營運逐月攀升，成長軌道並可延續到明年首季。

而在棉花價格飆漲、供給減少的局勢下，市場認為，作為棉花替代品的尼龍棉、化纖產品將可受惠，有機會增加轉單及銷量。

由於先前新疆棉事件，歐美抵制，已讓與棉花特性相似的替代品之一的尼龍仿棉產品需求提升，並拉升尼龍相關產品價格維持高檔，激勵聚酯、尼龍產業景氣站在近幾年來的高峰；這次棉花價格飆漲，造成供不應求，是否會如上次新疆棉事件，再度刺激相關產品需求再一次攀升，市場都在關注中。國內主要尼龍廠力鵬指出，疫情趨緩，全球服飾消費市場需求強勁，品牌服飾廠下單動能增強，加上原物料價格上漲，聚酯、尼龍近期是否還有一波調漲趨勢，目前看起來應是正向的。

集盛指出，棉花上漲、產能不出，一定對紡纖供應鏈有衝擊，原使用棉紗的服飾廠，多少會有轉向聚酯、尼龍等替代品下單。