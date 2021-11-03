由渣打國際商業銀行冠名贊助的「渣打臺北公益馬拉松」，將於2022年2月13日重新起跑，主辦單位之一中華民國路跑協會表示，在疫情控制得宜下，大家對台灣有信心，一定辦的成！

因馬拉松比賽的各項嚴格規定，渣打臺北公益馬拉松的參賽人數每年限制在2萬5千人，2021年賽事因疫情突然爆發而臨時停辦，主辦單位已預估2022年賽事報名會相當踴躍，在總人數仍然不能增加的情況下，報名才起跑名額就幾乎要被搶光。

渣打銀行總經理韓德聖指出，氣候變遷是全人類共同面臨的挑戰，渣打集團承諾在2020年至2025年間投入約750億美元，推動全球永續基礎設施、清潔科技和可再生能源的發展，並達成2030年底銀行自身營運淨零碳排，2050年投融資項目淨零碳排的願景，「我們也很高興能將這樣的目標延伸到冠名贊助的「渣打臺北公益馬拉松」上，邀請更多的朋友一同為地球的永續發展貢獻心力。」

本屆「渣打臺北公益馬拉松」除了延續渣打Futuremakers全球公益計畫的重要元素之外，更在賽事的安排加入永續亮點，以「Break New Ground 迎向新境界」為賽事主題邀請大眾積極參與，為全球永續環境貢獻心力。其中，由超過200位渣打銀行員工組成 Plogging（淨街慢跑）團隊，便將與13公里組別的跑者一起出發，透過一邊慢跑，一邊撿拾沿路的垃圾，以實際行動減少賽事對環境可能造成的影響。

中華民國路跑協會表示，此次賽事是國內少數同時可以讓跑者成績獲得AIMS與WA認可的賽事，對跑者最友善的賽道安排，再加上合宜的氣候條件，向來是成為專業跑者破PB的首選，更是業餘跑者享受跑步樂趣不可錯過的一站。此外，為展現「Break New Ground迎向新境界」的賽事主題，邀請到有「真男人」稱號的馬拉松好手張嘉哲，以及有深厚田徑底子的知名演員溫貞菱攜手擔任賽事代言人，並將分別參與全馬以及13公里組別的賽事。