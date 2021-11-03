鑒於近來國際非洲豬瘟疫情仍持續擴散，非洲豬瘟中央災害應變中心3日召開第21次會議，針對我國各項邊境管制措施及國內各項防疫整備工作，依各部會之業務分工逐一檢討，務必達到防疫滴水不漏，有效阻絕非洲豬瘟於境外，以確保我國非疫區狀態，保護國內養豬產業發展。

應變中心表示，國際間非洲豬瘟疫情仍持續擴散，2021年迄今新增馬來西亞、不丹、多明尼加及海地等國家，顯示非洲豬瘟疫情嚴峻，入侵我國風險仍高，不可輕忽。

應變中心指出，針對8月於國內查獲越南走私豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例，經相關單位啟動巿面查緝後，已具成效，同時配合各項養豬場廚餘管理措施，成功阻止病毒入侵廚餘鏈。各縣市查獲疑似走私豬肉製品經送樣檢驗，累計共檢驗421件，其中30件為非洲豬瘟病毒核酸陽性，自9月7日起未再檢出陽性案例。

另為強化邊境管制，防堵疫情藉由貨運快遞、郵政包裹入侵，關務署已精進查驗作為，如具高風險國家取消併袋查驗等，防檢局亦分析違規報關業者及貨運快遞、郵政包裹之收貨人名單，與關務署資訊共享以加強注檢，並向違規業者及民眾進行宣導；同時勞動部及移民署加強外籍移工及新住民教育座談，深化其守法觀念。

市面及網路販售查緝方面，防檢局持續加強電商平台刊登違規境外動物檢疫物廣告之搜查，並通知電商平臺予以屏蔽或下架，每月平均查獲率由108年7.4％下降至110年0.1％，已具成效。防檢局亦配合縣市政府衛生單位持續進行市面聯合稽查工作，查緝市面販售違規輸入肉品，以多層次防護網絡防止非洲豬瘟疫情入侵。

應變中心進一步表示，在國內防疫整備，為降低非洲豬瘟藉由廚餘傳播之風險，已自10月1日起，由地方政府執行飼養199頭以下養豬場禁運禁用廚餘、動物性廢渣及畜禽屠後下腳料之查核取締工作，迄今已完成199頭以下2146場養豬場查核工作，並查獲4場違規，依法開罰。同時也加強非洲豬瘟各項監測，包括棄置死豬、化製場斃死豬、屠宰場屠檢異常豬隻及野豬等監測，迄今結果皆為陰性。另持續執行養豬農民宣導及相關防疫整備工作，提升共同防堵非洲豬瘟之共識。

應變中心強調，10月1日起，登記飼養規模199(含)頭以下之小型養豬場，已不得將廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料等廢棄物運入豬場內，並用以餵養豬隻，如違反此項規定，依動物傳染病防治條例、飼料管理法將分別裁罰3萬元及5萬元的罰鍰，再次查獲時，最高可罰鍰計400萬元，請農民切勿以身試法。