長榮航（2618）公布第三季財報，受惠於航空貨運需求持續暢旺及增加客機腹艙、客艙載貨及調漲價格的貢獻，長榮航第三季獲利大好，除了「三率三升」外，稅後純益高達14.84億元，EPS為0.29元，為連續兩季獲利，單季獲利創2019年第二季以來新高。

長榮航第三季合併營收258.14億元，年增40％，淨利為15.16億元，歸屬母公司淨利14.84億元，EPS為0.29元。

長榮航第三季毛利率、營業利益率、稅後純益率都比一季及去年同期成長，呈現「三率三升」。

其中長榮航第三季毛利率達16.73％，比第二季12.29％，增加4.44個百分點，第三季營業利益率8.95％，比第二季3.32％，增加5.63個百分點，第三季稅後純益率為5.87％，更較第二季僅有0.4％，大增5.47個百分點。

長榮航累計前三季合併營收為696.56億元，年增3％，淨損5.87億元，歸屬母公司淨損5.7億元，每股虧損0.11元。

長榮航每股淨值為14.67元，較第二季每股淨值14.58元提升0.09元。