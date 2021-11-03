台北市議會今日三讀通過《台北市新興菸品管理自治條例》草案，全案經送行政院核定後，有望在年底上路，內容包括「加熱菸」及「電子菸」納管，並不得於學校50公尺以內販賣、供應、展示或廣告加熱式，違者最重可罰5萬元；待正式上路後，北市將同步新北市、嘉義市超前中央法規。

北市衛生局表示，新興菸品廠商常以「減害」、「可幫助戒菸」等資訊來誤導民眾，進而使民眾接觸新興菸品等相關產品，但衛生福利部食品藥物管理署每年抽驗電子煙油，近8成含有尼古丁，讓想要戒菸而使用電子煙的人反而更依賴尼古丁。

新型態菸品層出不窮，《台北市新興菸品管理自治條例》今日在台北市議會三讀通過，該條例規範，禁止電子煙、加熱式菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告加熱式菸品或其組合元件；明定北市法定禁菸場所全面禁止使用新興菸品，違者可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰。

另外，考量高級中等以下學校學生正值發育期，好奇心旺盛，正值易受周圍影響時期，如加熱式菸品置於該等青少年日常生活範圍輕易取得的地點，恐誘惑學生嘗試，造成身體健康不良影響，《台北市新興菸品管理自治條例》加以規範，任何人不得於距離北市各高級中等以下學校50公尺內，販賣、供應、展示或廣告加熱式菸品。

「法定禁菸場所」包括大專校院、圖書館、博物館、美術館及其他文化或社會教育機構，以及室外體育場、游泳池或其他供公眾休閒娛樂室外場所，老人福利機構所在室外場所。

議員王鴻薇強調，電子菸和加熱菸都進入校園，許多家長感到憂心，新北市今年通過的自治條例，已將加熱菸納管，並禁止於學校50公尺內販賣、廣告等，如雙北不同步，業者恐聚齊到台北市開業。

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