李杰明發片，師姊妹到場助陣。左起王艷薇、李杰明、陳忻玥、九九。（陶山音樂提供）

李杰明是陶山秘訓三年的祕密武器。（陶山音樂提供）

新人李杰明因撞臉周興哲備受矚目，今(3日)舉辦首張同名專輯記者會，他坦言數度在街上被誤認是周興哲，讓他覺得「還不錯啊！他很帥。」他也分享成長過程中極度缺乏安全感，最讓他受傷的是，他國小時曾被最好的朋友霸凌，對方不僅予取予求，甚至還有一次把他拖到廁所，把他書包裡的東西丟到馬桶裡，讓他回家後大哭。

他上國中後有一段異常叛逆的日子，抽菸、打架、翹家，甚至還帶刀去學校來武裝自己。直到經過一段時間調適，他才漸漸走出那段不好的記憶，「我想這是我的功課，也藉此重新省思自己人際關係的情感拿捏及應對之道」。

22歲的李杰明，也曾經歷經過兩段情傷，他將情傷寫成情歌收錄在專輯中，這張同名專輯中一共收錄了30首作品。他自招與前女友熱戀期僅3個月，之後就感覺像家人，前女友管太多，兩人因為觀念不同而分手。他說，自己熱愛自由，受不了對方查勤，分手後他自動關掉求偶的開關，想要好好衝刺事業。

李杰明在陶山音樂秘訓三年正式出道，被力捧為高爾宣接班人。他的師姐妹陳忻玥、九九、王艷薇今組成「陶山三美」應援團為他加油打氣，高爾宣紅了之後就離開陶山音樂，今傳訊息「杰明，該你了！」為他加油。

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