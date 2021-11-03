42歲「歐弟」歐漢聲今年8月突宣布和小8歲陸籍妻子鄭雲燦結束7年婚姻，退回朋友關係。事隔2個多月，鄭雲燦被爆曖昧男星陳昊森，對此她在粉絲群飆髒話，疑撇清兩人的關係。

鄭雲燦2日被《鏡週刊》報導，與演出《刻在你心底的名字》走紅的鮮肉男星陳昊森過甚親密，兩人在女方家待8小時，又一起騎重機約會，共相處12個小時，疑戀愛ing，前夫歐漢聲得知後大器祝福：「女方開心幸福就好。」陳昊森則透過所屬經紀公司華研回應：「他已經是個大人了，他可以自己對所有的事負責，公司不會限制也不想討論他的私生活，有好感或是好朋友，只要沒有做壞事就好。至於他本人，就是繼續認真專心工作，正常誠懇去交友。」沒有把話說死。

但是鄭雲燦似乎不認新戀情，微博流傳一張疑本人的對話截圖，以暱稱「布好玩就去騎車」爆氣回應：「他X的還寫什麼親密，親密個屁，我們就坐在木椅上聊天等朋友，真的有夠扯」因不滿緋聞耽誤到工作，還大罵「靠」，表示自己的平常的移動路線只有騎車、騎馬、超市和看小孩，所以被掌握到行蹤並偷拍私生活。