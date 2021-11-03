陳姓男子從9月至11月間至少犯下15起竊案，從電動自行車、小客車至小貨車全都受害。（桃園市蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區有名男子為了自己的代步之需，竟然隨意竊取他人路邊停放的車輛，到達目的地後便隨意棄置，該男子於1日傍晚再度犯案，蘆竹警方獲報後，先研判出男子可能的活動範圍，1小時內迅速在大街上將其攔截，成功逮到該名男子。

蘆竹分局南崁派出所員警於1日晚間5點半接獲被害人報案，立即查看監視器拍下的贓車行駛路線，並派出警力分區搜尋，其中1組警力在蘆竹區成功街上成功發現該輛遭竊的小貨車，其他警網也加入圍捕，最後終於順利將其攔截，當街逮捕竊嫌。

警方表示，該名嫌犯為55歲的陳姓男子，他沒有任何交通工具，平時出門，就靠竊取別人停放在路邊的車輛代步，竊得的車輛並沒有被變賣或拆解，而是在使用後就隨意棄置路旁。

警方擴大調查發現，陳男在今年9月至11月間至少犯下15起竊案，從電動自行車、小客車至小貨車全部都受害，無一幸免，而犯案地點則從新北市五股區、蘆洲區到桃園市龜山區及蘆竹區，警方目前正持續調查陳男是否另涉其他刑案。

蘆竹分局呼籲，停放車輛時應選擇有人看管或照明充足的地方，並應確實加裝鎖具，提醒社會大眾要留意防範，同時也希望倘有遭到同樣手法損失車輛的車主，能儘速出面向警察機關報案。