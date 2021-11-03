大陸房市傳統旺季「金九」爽約之後，「銀十」也未能到來，10月房地產市場延續下行趨勢。據中指研究院資料顯示，50個重點城市10月商品住宅成交規模處於近5年同期最低位，年減幅超過2成，單月表現還在續下降；貝殼研究院也根據重點觀察25個一二線城市網簽數據分析，今年「金九銀十」新房成交量較上年同期下滑逾2成之多。

房價方面，中指研究院資料顯示，10月百城新房價格較上月漲幅已連續4個月收窄，單月漲幅不到1％，且今年以來新房價格累計漲幅也處於近5年同期最低；二手房價格也出現今年首次單月下跌，且下跌城市數量明顯增加。

此外，據《中證報》引述克而瑞最新數據，10月百強房企全口徑銷售額為8923億元（人民幣，下同），延續下半年以來的下行趨勢，年減幅30.5％，月成長4.6％。從房企具體表現看，10月百強房企中有逾8成企業的單月銷售業績較上年同期下滑，其中44家降幅更大於30％。