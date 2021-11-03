聯合國氣候變化公約第26次締約方大會主席阿洛克·夏爾馬發佈了《氣候出資交付計畫》，進一步重申發達國家每年須向發展中國家提供1000億美元的氣候出資目標，但這一目標在過去十多年中從未實現。中國外交部發言人汪文斌今天（3日）在例行記者會中表示，中國近年累計安排約11億人民幣資金，開展應對氣候變化南南合作。

汪文斌表示，發達國家是全球氣候變化和歷史碳排放的主要責任方。向發展中國家提供資金，幫助他們更好應對氣候變化，既是發達國家不可推卸的道義責任，也是其在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》下必須履行的國際義務。上周舉辦的二十國集團領導人第十六次峰會通過了《二十國集團領導人羅馬峰會宣言》，憶及並重申發達國家承諾2020年前每年動員1000億美元並延及2025年，以解決發展中國家的需要，強調盡早完全兌現該目標的重要性。

汪文斌指出，資金是解決氣候變化問題的關鍵，發達國家兌現資金承諾是發展中國家的重要關切。在哥本哈根和坎昆會議上，發達國家承諾到2020年每年共同調動1000億美元資金。《巴黎協定》要求發達國家繼續帶頭為發展中國家動員氣候資金。然而十多年來，發達國家從未能真正兌現這一承諾。

汪文斌引述近期國際知名智庫報告稱，發達國家每年提供的氣候出資不僅總額不「達標」，而且存在「摻水」、「湊數」等問題，一些國家甚至試圖把私營領域綠色投資和與氣變無關的傳統基建項目也列入官方的「氣候出資」，實際提供的有效資金遠低於官方通報數據。特別是美國僅完成應盡份額的不足20％，澳洲、加拿大等國不足一半。

汪文斌強調，中國高度重視應對氣候變化，作為最大的發展中國家，中國克服自身經濟、社會等方面困難，堅定走綠色低碳發展道路，實施積極應對氣候變化國家戰略，不斷提高應對氣候變化力度，強化自主貢獻目標，加快構建碳達峰、碳中和「1＋N」政策體系，實施減污降碳協同治理，積極探索低碳發展新模式，為推動全球氣候治理、應對氣候變化作出了實實在在的貢獻。

汪文斌指出，同時，中國近年來累計安排約11億元人民幣用於開展應對氣候變化南南合作，向近40個國家贈送節能和新能源產品、設備，幫助有關國家發射氣象衛星，為120個發展中國家培訓了近1500名應對氣候變化領域的官員和技術人員，在氣候變化南南合作框架下為其他發展中國家提供力所能及的幫助和支持。

汪文斌最後強調，面對氣候變化這一全人類共同挑戰和全球氣候治理前所未有的困難，國際社會應當勇於擔當，勠力同心，共謀人與自然和諧共生之道。聯合國氣候變化框架公約第26次締約方大會正在舉辦，發達國家應切實展現出應對氣候變化的真正誠意，加大力度、提高質量兌現每年向發展中國家提供1000億美元氣候出資的承諾，為應對氣候變化和全球氣候治理作出應有貢獻。