高雄港式火鍋店「春囍打邊爐」的超爆量蛤蠣卜卜鍋，吸引許多饕客嘗鮮。（高雄美食地圖提供）

高雄翰品酒店日式料理餐廳的壽喜燒，不分春夏秋冬都受到民眾喜愛。 （高雄翰品酒店提供）

看準國人愛吃鍋，高市府觀光局廣發召集令徵求「吃貨」，號召高雄各式鍋物好店及老饕們共襄盛舉，首波招募鍋物達人免費大快朵頤。後續也將公布入圍前10名的店家，可獲得獎勵金，屆時就能知曉誰能問鼎高雄鍋王。

觀光局表示，高雄旅遊網曾於今年5月份發文「一間店證明你是高雄火鍋老饕」，總計超過10萬人次網友互動，充分顯現高雄人對於吃鍋的著迷。

觀光局為回應這份熱情，宣布大港吃鍋活動開始，首波先發布鍋物達人召集令，只要對火鍋有滿腔熱情，年滿18歲以上，擅長撰寫食記分享文，加上個人社群(Facebook、Instagram)追蹤人數達500人以上，都歡迎來報名試吃活動。

首波招募人數為20名，報名方式可提供個人FB、IG或YouTube供參考，或自錄一段30秒以內自薦影片為自己加分，證明你有多麼愛吃火鍋！趕快至報名網站線上報名（報名網址：https：／／reurl.cc／OkmLGD ），徵選結果預定於11月26日，在高雄旅遊網臉書及活動官網公布。

觀光局進一步說明，眾所矚目的鍋物店家報名時間，自11月8日至21日，不論台式、日式、韓式還是泰式、港式，甚至是羊肉爐、薑母鴨等鍋物好店都可以來問鼎高雄鍋王，入圍前10名的店家可獲得獎勵金，盼全台饕客來高雄以「鍋」會友，帶動振興觀光產業的新「食」力。

此外，高雄的冬天也十分精彩，遊山行程有寶來及不老溫泉季、茂林紫斑蝶季，到海邊逐浪則可至旗津黑沙玩藝節，還有十面埋伏單車遊、愛河聖誕市集等強檔活動陸續登場，再搭配市府「高雄開就賺」振興活動，只要持5倍券或國旅券，向旅行社報名高雄遊程，500元振興券就能換取100元高雄券，每人最多可換200元高雄券。