證券分析師林鈺凱表示，台股本波最理想的買點，位於10月5日、13日，惟若觀察融資變化，則可發現這段黃金買點期間，散戶正在瘋狂出貨、減碼持股，直至10月19日起才有少數人緩慢地開始小幅試單，惟當時台股加權指數已漲至16900點了！

至於本周，台股1日面臨40億融資大軍壓境，很快就在隔日出現開高走低的格局，而部分追高、浮動的散戶籌碼，也大多在看到台股2日盤中攻破17200點，帳面小有斬獲，就紛紛獲利了結，導致台股2日出現爆量黑K型態。不過，這些忠誠度低的浮動籌碼離開台股，反倒是好事，因為真正能夠帶動大行情的，絕對不是這些散戶籌碼。

個股方面，本周納入投資組合的威盛，無懼行情震盪下股價2日回檔，3日繼續收紅，顯示多方動能十足，後續有望持續向上表態。

展望後市，台股的首要任務是先站穩17150點，且加權指數只要站穩季線、半年線這兩條中長期均線，就有望吸引中長線投資人，甚至投資機構的穩健籌碼進駐，更有利後市行情表態。