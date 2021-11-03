逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/11/03 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，美股三大指數2日續創新高，激勵台股3日上漲56點，收在17122點，連續3日站上季線。盤面上強弱勢股進行位階調整，新主流股急漲一波後，波段漲幅已大，股價開始加大震盪修正乖離，包括順德、界霖、德微、強茂、宏達電、智原、愛普*、欣興及康普等個股，反觀跌深股啟動反彈，操作以月線為多空依據，並留意9月6日低點頸線反壓。 個股方面，本周納入投資組合的中光電，搶搭元宇宙題材熱潮，AR及VR影像產品成長性高，前三季每股賺進3.77元，震盪再上機會大。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 #德微 #欣興 #康普 #智原 #界霖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜證券分析師趙彭博 18:492021/11/01 財經 逐洞賽｜證券分析師林鈺凱 18:492021/11/01 財經 美股創新高 台股早盤漲幅逾百點 09:302021/11/01 財經 今日股市備忘錄 04:102021/11/02 證券．權證 少年股神衝 中小股飆風再起 04:102021/11/02 財經要聞 凱基投顧看好3利多 台股迎財報上修行情 15:452021/11/02 財經 作夢行情股 慘被財報打醒 04:102021/11/03 財經要聞 1分鐘讀財經》全球貨櫃航運缺工、塞港難解 供應鏈危機恐持續至2022年 08:232021/11/01 財經 上市櫃48檔衝漲停 22檔遭警示 04:102021/11/02 財經要聞 亞股經濟復甦 可望補漲 04:102021/11/02 投資理財 小鬼當家 引爆作夢行情 04:102021/11/02 財經要聞 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 英特爾怎麼贏？新半導體王者出爐 市值漲近1個台積電 - 財經 全台房價突飆漲！他驚見「死亡交叉」嚇癱 網一片絕望：它來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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