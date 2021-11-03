逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，美股三大指數2日續創新高，激勵台股3日上漲56點，收在17122點，連續3日站上季線。盤面上強弱勢股進行位階調整，新主流股急漲一波後，波段漲幅已大，股價開始加大震盪修正乖離，包括順德、界霖、德微、強茂、宏達電、智原、愛普*、欣興及康普等個股，反觀跌深股啟動反彈，操作以月線為多空依據，並留意9月6日低點頸線反壓。

個股方面，本周納入投資組合的中光電，搶搭元宇宙題材熱潮，AR及VR影像產品成長性高，前三季每股賺進3.77元，震盪再上機會大。