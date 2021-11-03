近期出現許多虛擬貨幣，例如最近搭上魷魚遊戲影集而大紅的魷魚幣，上市大漲700倍，立委質詢財政部長蘇建榮，要如何納管？蘇建榮表示，商品交易有所得就要繳稅，未來將針對虛擬通貨交易平台課稅，2020年及2021年合計已課徵新台幣500多萬元營業稅。蘇建榮回應，魷魚幣如果不具證券性質，而是屬於商品性質的加密貨幣，買賣有獲利屬於財產交易所得，必須納入課稅範圍。

蘇建榮指出，課稅要兩階段來看，第一，個人挖礦取得加密貨幣，有所得就要課稅，計算時可減除成本費用，其次個人拿挖到的加密貨幣去買咖啡，營業稅會含在售價中，由店家代為申報繳納。

對挖礦成本如何認定，財政部賦稅署長許慈美補充，為了挖礦所購買的電腦設備、電費都可以列舉作為費用，以所得扣除成本費用後來計算所得額，按所得稅規定，所得是以一整個年度來計算。

蘇建榮強調，個人取得加密貨幣不一定是透過挖礦，也可能是藉由交易平台取得，財政部對金管會列管的虛擬通貨平台都會去課手續費營業稅，這塊也都有實名制，會藉此來協助掌握。