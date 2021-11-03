大陸當局多管齊下，從政策、供給、金融市場各方面下手，占水泥生產成本比重超過3成的煤炭價格暴漲後暴跌，水泥成本壓力降低，也連帶使得水泥價格少了成本支撐，但在大陸限產政策持續下，市場並未產生供過於求的情形，法人認為，水泥業者第4季的獲利表現並不會因為煤價下跌而有所影響。

十一長假後，大陸水泥價格上漲，但最近一週雖然產量維持低檔，庫容比卻上升、價格下跌，市場推估是因煤價大跌，營造業看跌水泥熟料價格，因而延後提貨所導致。現在水泥價格的確少了成本支撐，但除了冬季錯峰生產照常執行，為因應采暖期用煤需求，減產很可能被要求至農曆年前，因此即使水泥售價及成本同時降，廠商獲利不一定減少。

往年大陸水泥價格10月就會進入高峰，一直到隔天初農曆過年會達到頂點，但是今年大陸在9月開始實施能耗雙控減產，各行各業都受到影響，水泥市場需求也跟著減少，雖然傳出今年第4季大陸水泥市場比往年同期疲弱，不過，目前價格還是相對處於高檔，在煤價暴跌及能耗雙控雙雙影響之下，這波水泥價格漲勢是否會提早停止，還有待觀察。

而以第3季角度來看，大陸市場煤價飆漲、又有水災干擾使得水泥出貨量減影響，法人認為，西進水泥廠整體營運將面臨毛利下降、獲利衰退的窘境。法人預期，台泥、亞泥第3季在大陸市場營業毛利率恐將年減3、4個百分點。

台泥第3季合併營收9.81％，因水泥銷量減少，煤炭價格又大漲逾5成，第3季獲利擊將會不小；亞泥雖受停電的影響程度較低，但也因煤炭價格飆漲，毛利及獲利受到侵蝕，持股2成以上、在香港掛牌的山水水泥貢獻也將跟著降低；而信大水泥(1109)大陸市場營收占比高達6成以上，獲利下滑已經是無法避免的事實。

中國大陸9~10月中，煤價急漲超過1倍，中國大陸當局祭出在各項措施多管齊下，動力煤期貨應聲跌停，焦煤、焦碳亦跟著大跌，跌勢未止之際，十月底鄭州商品交易所、大連商品交易所先後宣佈調整動力煤、焦煤、焦碳漲跌停幅度及保證金，以鄭煤為例，10月19日盤中高點1982人民幣，至今跌破900人民幣。以供給面來看，雖然陝西產量仍偏低，另兩個產煤重鎮山西、內蒙8、9月皆高於去年同期，亦高於6、7月，帶動全國產量微增。