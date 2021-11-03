德國線上時尚零售商Zalando周三報出季度獲利下滑。在新冠疫情解除封鎖之後，實體商店紛開啟，讓Zalnado開始提供折扣，試圖挽回線上客戶。

該公司指出，九月異常暖和的天氣，抑制了秋冬商品需求，公司增加了春夏商品的折扣。

由於許多時尚品牌受到亞洲工廠因疫情封鎖的打擊，財務長David Schroeder表示，未來幾個月庫存仍充足，但春夏季商品可能會看見交貨延遲，特別是運動鞋。

該歐洲最大線上時尚電商公司第三季調整後營業利益為980萬歐元(約1135萬美元)，低於去年同期的1.18億歐元。銷售則增加23%，來到23億歐元，稍高於分析師預期的22.4億歐元。

Zalando強調，上季營業利益是一致於2019年同期的數字。而新冠疫情協助了該公司在去年創造優異業績。

該公司預計全年銷售成長26%至31%之間，達到101億至105億歐元間；並預期調整後息稅前獲利將在財測4億至4.75億歐元的頂端部分。

Zalando股價暫時下跌2.7%。