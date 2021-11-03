工業電腦大廠研華(2395)今（3）日召開線上法說，展望2021年第四季營運，在假設平均匯率27.9元狀況下，預期合併營收將落於5.3～5.5億美元（約新台幣147.87～153.45億元），約季減1～4.6％，毛利率估持穩36.5～38.5％區間，營益率亦將持穩16～18％區間。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，集團第三季接單出貨比（B/B ratio）仍達1.45，累計前三季為1.55，顯示市場需求仍大於供給。同時，更多客戶願意下長單和提前預訂，以提高未來訂單交貨率，目前重複下單比例低於20％。

對於第四季營收展望略低於第三季，陳清熙指出，主因零組件缺料的供應鏈問題仍在，預估可能有4～5千萬美元的訂單出貨遞延至明年，因此營運展望上相對保守。集團將因應料況變化持續動態調整，以因應客戶需求為優先，確保營運達成甚至略優於預期。

對於中國大陸限電措施影響，陳清熙表示，昆山政府根據企業過去的節電成效設定標準，研華昆山廠營運未受影響，目前尚未聽到有太大災情。不過，由於限電為全中國大陸政策，當地供應商後續可能有所影響，後續狀況仍有待進一步觀察。

研華嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）總經理張家豪表示，第三季的零組件缺料項目已見明顯減少，但仍有幾個既有及新增的缺料項目，如石英振盪器仍略微短缺，德儀（TI）相關晶片仍相當短缺，網路晶片缺貨更是從未好轉。

張家豪表示，整體而言第三季缺料的項目已減少很多，但仍持續影響公司產品出貨，特別是有許多系統及板卡均面臨網路晶片短缺及價格飆漲影響，且台積電調漲報價後，幾乎所有IC供應商均跟進調漲逾10％，對板卡類產品影響頗大，將盡快與客戶溝通反應成本上漲。

不過，研華對明年營運展望維持樂觀，指出歐美市場各應用的訂單需求復甦均相當明確，追趕幅度媲美提早2季復甦的中國大陸，而中國大陸亦維持成長態勢，預期歐洲、美國、中國大陸三大市場均可望持續成長，初步設定明年營收成長達14～16％目標。