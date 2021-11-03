美國總統拜登在聯合國氣候變化公約第26次締約方大會上公開指責中國在氣候變化問題上不努力，中國外交部發言人汪文斌今天（3日）在例行記者會中提出各種數據駁斥，並呼籲美方切實承擔起應盡的責任，兌現出資承諾，不要再朝令夕改。

汪文斌表示，應對氣候變化需要的是切實行動，而不是空洞的語言。中國應對氣候變化的行動是實實在在的，就在拜登總統發表相關言論的一天之內，中國又新增造林面積約9800公頃，新增光伏裝機約9萬千瓦，並正在開工建設一批總規模近3000萬千瓦的大型風電光伏項目。

「以實則治，行勝於言」，汪文斌表示，中美曾共同努力促成《巴黎協定》，卻因為美國曾經放棄，影響了全球氣候治理和協定的全面有效實施。對於美國的回歸，中方也以建設性的姿態和國際社會一道表示了歡迎。

汪文斌呼籲，中國希望美方切實承擔起應盡的責任，盡快提出並認真執行具體的減排政策措施，兌現出資承諾，不要再朝令夕改。