不讓即將到來的電商雙11專美於前，台中一家OUTLET推出「NG名牌包搶購會」，集結COACH、MICHAEL KORS、CHANEL、PRADA、GUCCI、FENDI等60大精品名牌，超過萬個NG名牌包最低下殺1折起；首日更舉辦「一張振興券，萬元名牌包帶回家」活動。

有鑑於國際精品連年翻漲，日曜天地OUTLET連年舉辦「NG名牌包搶購會」，以小瑕疵、大折扣為號召，NG名牌包部分僅有輕微摺痕或壓痕，不影響包包品質，但價格就直接下殺2～3折，甚至是1折，跟百貨專櫃名牌包相較，CP值超高，也吸引許多小資族一圓名牌夢。

今年「NG名牌包搶購會」11月5日開賣，一共集結COACH、MICHAEL KORS、CHANEL、PRADA、GUCCI、FENDI等60大精品名牌，超過萬個NG名牌包不但下殺到一折起的優惠價格。

開賣首日，搭上政府發放振興五倍券便車，早上10點30到13點30分限時舉辦NG名牌包封館首購會，首賣更加碼舉辦「一張振興券、萬元名牌包帶回家」活動，精心準備50個名牌包福箱，內含價值上萬元的MK、KARL LAGERFELD、fossil、運動人氣品牌adidas、puma等包款，通通只要200元振興券買到，首購會當天前50名排隊民眾即可參加。此外還有全館消費滿額抽智選假日飯店最熱門的園景住宿。