淡北道路卡關、爭議多時，新北市長侯友宜不只一次向中央喊話盼支持，新北市議員蔡錦賢今在議會總質詢表示，淡水需要淡北道路，「中央不補助、市府自己來」，侯友宜回應，希望中央能快點核定通過，補助經費多少都不重要，新北就趕快做。

歷經20多年努力，淡北道路在去年通過環保署二階段環評審查，全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市，整體工程經費預估約64.89億元，新北透過交通部向中央爭取約40億元（含台北市區路段9.47億元）經費補助，希望讓大淡水地區18萬民眾不再受困於交通惡夢。

蔡錦賢指出，淡北道路開發案2020年1月通過環評，淡水需要淡北道路，淡水八里、三芝、石門民眾都百分之百贊成，如中央不補助，市府自己編預算自己做。

侯友宜表示，他也認為淡北道路應該要做，對淡水人來說是救命道路，雙北應以專業來共同面對問題，解決民眾疑慮，現階段已經通過環評，希望中央盡速核定，核定後不論中央補助多少經費，新北市該做都會盡力去做。

侯友宜上月25日與行政院長蘇貞昌共同出席淡江大橋八里端主線通車典禮，侯致詞時向特別向蘇喊話，蘇允諾「淡北道路補助經費只會多、不會少」，但要解決地方聲音。