桃園市中壢區30多歲陳姓護理師常打字，手指日前痠痛不聽使喚，前往就醫發現罹患手指退化性關節炎，醫師診斷後以血管栓塞微創注射治療改善。醫師提醒，應避免過勞，若痠痛不適，可以熱敷，或握拳打開手指盡量伸展。

聯新國際醫院影像醫學科醫師盧炳昇表示，日前1名護理師常用電腦滑鼠輸入資料，手指出現痠痛紅腫，上個月右手食指疼痛僵硬且不聽使喚，就醫罹患發現退化性關節炎。透過血管栓塞微創注射治療，一周疼痛感降低，不到1個月已經活動自如。

另名已經退休的吳姓女子，擔心疫情，每天在家頻繁打掃，結果手指頭痛、關節變形。疫情緩和後到醫院就醫，發現是退化性關節炎，血管栓塞微創注射後改善。

盧炳昇說，手指退化性關節炎好發50歲以上中年女性，常用手的族群包含主婦、家庭代工、農作、工人、美髮等。但是現代人常用手機、鍵盤打字，可能讓退化性關節炎提早發作。

「嚴重會骨刺、關節變形！」盧炳昇說，手指退化性關節炎，主要是過度使用，手指關節過度磨損，或者關節液分泌異常，讓關節活動受到影響，導致疼痛、僵硬等。盧也說，過去都是吃止痛藥、擦藥膏，但是效果有限，治標不治本。如今採用血管栓塞微創注射治療，可阻斷發炎疼痛，不需住院，能改善手指疼痛外，也可能逆轉關節發炎。

盧也提醒，40歲後要注意手指是否腫脹變形、僵硬，應避免超時工作，若不適可以熱敷，或者握拳再打開手指。