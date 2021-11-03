嘉義市長黃敏惠（左）答詢市議員鄭光宏質詢有關縣市合併的問題。（廖素慧攝）

嘉義市議員鄭光宏3日於市議會定期會質詢時直言縣市合併及合併升格是「假議題」，因為《國土計畫法》、《財政收支畫分法》等4大法未修法完備，市長黃敏惠表示，財畫法對嘉義市等3個省轄市不公平，當前縣市合作共好，中央輔佐促進區域發展才務實。

鄭光宏指出，《國土計畫法》於2016年5月1日施行，全國國土計畫則在2018年4月30日公告實施，《國土計畫法》施行6年內直轄市與縣市政府應公告「國土功能分區圖」，但現階段國土計畫尚未完備，談縣市合併或縣市合併升格都是多餘的。

鄭光宏指出，《行政區畫法》草案，28年來5度進出立法院都因朝野沒有共識而未修法，最近更名為《行政區畫程序法》草案送行政院審議，《財政收支畫分法》一直停留在「北、高兩直轄市與16縣市」的框架中，而《地方制度法》修了13次，形成當前「6都16縣市」的格局。

鄭光宏表示，此四大法案未修法完備之前，談縣市合併、縣市合併升格都是「政治考量」，以2022年中央普通統籌稅款為例，嘉義市僅獲28.39億預算，是台灣本島最低，很不公平，從占比來看，直轄市拿走68％，其餘縣市分配到24％。

黃敏惠表示，財畫法對嘉義市及基隆、新竹共3個省轄市非常不公平，並沒有特別挹注財政，花東及離島都各有條例特別補助，因而談合併或合併升格之前要先充分合作，中央應輔佐地方有獨立自強的能力，以及整合區域的發展，炒作假議題對地方發展沒有助益。

黃敏惠強調，中央的相關配套尚未完善之前，縣市之間的合作才是最重要的，還要兼顧人民的意願，只要對嘉義市民有利的，她就會努力去做，「合作共好」才是人民之福。