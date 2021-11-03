隨著漢神巨蛋購物廣場周年慶進入最後階段，歷年來備受好評的日本物產展也於11/3（三）～11/15（一）在8F活動會館強勢登場，今年更以「甘味X激辛」為主題，集結大家最愛的日本蘋果相關甜點及日式辛辣料理，滿足饕客們的味蕾。此外，更特別邀請到初次登場的九州百年伴手禮「福砂屋」長崎蛋糕0.6號，富有口感的絕佳風味堪稱伴手禮必備清單，還有抹茶控必買的「辻利茶舖」，其融合創新與傳統日本茶亦深受消費者喜愛，另外還有首次獨家登場的日本機場必買巧克力「ROYCE」，以及「Press Butter Sand」夾心餅及「摩洛索夫」鮮乳卷蛋糕等，精選五大人氣伴手禮必買限定商品，預計將掀起一波搶購熱潮。

其中甘味的部分，包含有日本世界盃烘焙冠軍的「DONQ」來台30周年，所特別推出的青森蘋果系列麵包，以及「JASONS超市」產地直送的日本青森土歧大蘋果，還有會場限定的蘋果七福神口味鯛魚燒和妹妹今川燒。而在激辛的部分，則推出多道辛辣創意料理，等著饕客們來挑戰，像是初登場的「鳴神本舖」所帶來的四川麻婆豆腐章魚燒，以及「雞先生」的激辛手羽先，帶給消費者全新的日式辛風味體驗，另「日本食遊」特別引進辛辣10度的地獄級担担麵，正統廣島燒「萬福堂」更推出三種辣度供饕客們來挑戰！

此外，此次初登場的「梅仙堂」招運米香菓子，以及回購率超高的「一休豆菓子」，還有超人氣的「若廣」黃金烤鯖魚棒壽司。除了日本美食，大家敲碗以久的蠟筆小新快閃店再次回歸登場，眾多空運來台的限定周邊及熱門商品一次滿足，喜愛小新的粉絲們趕緊跟上。

此次日本物產展還將於11/13（六）舉辦「日本酒金賞世界」活動，將帶領顧客一同認識日本酒的奧秘，透過香氣、口感，找出顧客心中命定的那支酒，另於11/14（日）推出傳統祭典必備甜品「蘋果飴DIY活動」，邀請民眾一起手作體驗日本道地風味的甜品，以甜脆麥芽外皮包裹著日本進口蘋果，感受偽出國的樂趣。

漢神巨蛋周年慶也進行到最後加碼，11/4（四）～11/9（二）全館刷聯名卡滿6000送300元電子商品券及100元漢神本館餐飲券、全館刷同一卡滿1萬送500元商品券、1F精品區滿2萬送1000元電子商品券。全館滿2000元即可獲得摸彩券一張，就有機會把Honda甫上市的2021年全新FIT汽油版汽車開走。