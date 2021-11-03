牧德（3563）3日公布第三季財報，前三季合併營收21.16億、年增15％，毛利率62.53％，每股稅後盈餘14.74元，已與去年全年度每股盈餘相去不遠。

公司表示，第三季每股盈餘5.71元為今年度單季最高，與去年同期2.01元相比、大幅增加，主要因產品組合、預期信用減損損失迴轉及匯率相對穩定所致。

同日，牧德公布10月營收2.1億元、月減13.89％、年增13.98％，累計1～10月營收為23.26億元，已接近去年全年水準，可望達陣今年營收雙位數年成長目標。

牧德仍持續投入利基型產品開發，展望未來更好的成長動能。牧德強調，創造客戶價值是牧德產品研發最大宗旨，故持續投入研發，開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度及技術優勢，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。