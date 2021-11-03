繪圖晶片(GPU)大廠NVIDIA從去年疫情爆發後，NVIDIA反而在遠端需求急速上升，伺服器運算需求大爆發，以及遊戲玩家、挖礦活動帶動下，讓該公司業績持續成長，近期還搭上元宇宙（Metaverse）話題，股價也一路水漲船高，增幅甚至逼近1個台積電市值。

NVIDIA股價周二(2日)收漲2.22%、報在264.01美元，續創歷史新高，市值來到6579.1億美元，超越美國股神巴菲特掌管的波克夏海瑟威的6523.5億美元，成為全球第7大的公司，同時也是全球最大半導體公司。今年以來，NVIDIA漲幅高達102.23%，讓該公司市值在日前超越全球晶圓代工龍頭台積電，台積電也把坐了15個月的半導體市值龍頭寶座交出，擠進全球前10大市值排行。

NVIDIA將於11月17日美股盤後公布2022會計年度第3季財報。

財信傳媒董事長謝金河日前也讚嘆NVIDIA在創辦人黃仁勳管理下，從2016年10月22日67.54美元、市值468.56億美元，當時最低一度到34.4美元，今年1股拆4股，拆股前一度大漲至835美元，當時NVIDIA股價227.26美元，市值5681.49億美元，難以想像比英特爾還多出3600億美元，5年巨大變化，讓他難以想像。英特爾市值目前來到2027.8億美元，市值差距擴大到4500億美元以上。

NVIDIA去年以 400 億美元收購矽智財（IP）大廠ARM，面臨各方反對聲浪，聲明提到ARM客戶對此收購案表示擔憂或反對，監管機構的審查也比預期還要久，目前正等待歐盟等國審查，市場預料要過關相當困難。

道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）資料顯示，從2020年3月16日觸及疫情低點以來，NVIDIA市值大增5300億美元，增幅超越Visa、摩根大通、Walmart的當前市值，約莫是增加近1個台積電市值。NVIDIA近期也跟上元宇宙話題，主要是該公司的AI晶片做為運算基礎的龐大商機，帶動該公司股價持續進攻，甚至成為半導體產業市值新王者。