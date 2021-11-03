被譽為「最美亞姐」的港星楊恭如，出道後就受到力捧，演過多部人氣作品《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、電影《風雲》等，成為港台知名玉女紅星，不過星途順遂的她，感情路卻相當坎坷，最受矚目的一段，就是曾當小三被正宮當眾掌摑，如今把事業重心轉往大陸的她，不時會透過社群分享近況，47歲的她保養得宜，令人驚艷不已。

楊恭如社群更新停留在去年1月，不過抖音今年4月仍有更新，只見她頂著一頭俏麗短髮，搭配大紅唇，狀態看起來相當好，一點也沒有變老的感覺，讓網友都大讚：「這麼多年了，女神還是這麼美」、「我永遠的女神」、「短髮令人眼前一亮」。

楊恭如近況保養得宜。(圖／翻攝自楊恭如抖音)

楊恭如當年憑著清麗外型加上擁有加拿大約克大學經濟系學士高學歷，奪下亞姐冠軍，同時還拿下「最上鏡小姐」、「最有人緣佳麗獎」、「一人一票大獎」，讓她被譽為「最美亞姐」，而踏入演藝圈後，也受到亞視力捧。

而追求者眾多的她，還曾與古天樂、王傑、鄭伊健等一線男星傳出緋聞，其中最受矚目的就屬與富商周正毅的一段情，男方更以12萬港幣（約新台幣48萬元）的月租金租下豪宅讓她居住，不過某天楊恭如和周正毅在約會時，竟遭正宮毛玉萍當眾掌摑。

掌摑事件5年後，楊恭如也坦承當過第三者，但當年因男方宣稱未婚，自己才無意間成為第三者，如今47歲的她，雖然談過幾次戀愛，但至今仍單身，平時一有空就與母親遊山玩水，相當享受單身生活。