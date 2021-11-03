今年8月重掌阿富汗的伊斯蘭激進組織塔利班（Taliban）今天宣布，境內全面禁止使用外國貨幣。

一名塔利班發言人提供記者的聲明指出：「國家的經濟情勢和整體利益，有賴所有阿富汗人在每筆交易中，使用阿富汗貨幣。」

美元在阿富汗市場廣為使用，邊境地區則使用巴基斯坦等鄰國的貨幣進行交易。