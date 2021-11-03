塔利班：為國家利益 阿富汗全境禁用外幣 19:202021/11/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 塔利班規定，阿富汗只能用阿富汗幣。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年8月重掌阿富汗的伊斯蘭激進組織塔利班（Taliban）今天宣布，境內全面禁止使用外國貨幣。 一名塔利班發言人提供記者的聲明指出：「國家的經濟情勢和整體利益，有賴所有阿富汗人在每筆交易中，使用阿富汗貨幣。」 美元在阿富汗市場廣為使用，邊境地區則使用巴基斯坦等鄰國的貨幣進行交易。 羅智強Po出「夜宿寒酸照」 公布這天將赴高雄向塔綠班宣戰 阿富汗軍醫院遇襲19死 塔利班高階指揮官殉職 #阿富汗 #塔利班 #貨幣 #使用 #國家利益 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》大規模抗疫 Q3印尼GDP估大減 11:422021/11/03 財經 第75屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮 許舒博：跨越疫情難關攜手共創企業典範 09:012021/11/03 寶島 陸外交部：中國與阿富汗貨運班列從未中斷 農產品貿易正在恢復 16:442021/11/02 兩岸 護藻礁和重啟核四的最大利益 04:102021/11/02 時論廣場 影》阿富汗首都2起大爆炸 最大軍醫院遭攻擊 傳逾70死傷 18:332021/11/02 國際 資本市場續高 半百族群建議用5050投保術 17:322021/11/03 財經 反萊豬公投影響我國貿利益 陳吉仲：民眾理性思考後就會投不同意 12:562021/11/03 生活 「假央企」利益鏈 一年300萬人民幣變身央企子公司 12:492021/11/03 兩岸 第17屆桂台經貿文化合作論壇廣西南寧開幕 共簽約14個投資項目 17:102021/11/03 兩岸 《國際產業》法拉利Q3獲利符預期 攜合作夥伴拚電動化 12:332021/11/03 財經 晟德轉投資有成 資產躍升 04:102021/11/03 證券．權證 國際熱門新聞 影》台裔吳弭親揭曾遭種族歧視 勝選感言大秀中文 - 國際 共和黨楊金宣布當選 民主黨痛失鐵票區 CNN曝拜登困境 - 國際 波士頓200年來首位台裔女市長 一家都是學霸 - 國際 影》卡蘇伊士運河受損 長賜輪驚人傷勢曝光 - 國際 QS亞洲大學排行榜 台大排名第19冠全台 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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