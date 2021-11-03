只讀過小學5年書，無師自通的李振謙笑呵呵說道：「畫好玩的，大家歡喜就好!」（李金生攝）

李振謙的作品之一。大膽用色和粗中有細畫法，卻讓鄉親驚豔不已。（李金生攝）

李振謙的作品之一。大膽用色和粗中有細畫法，卻讓鄉親驚豔不已。（李金生攝）

李振謙的作品之一。大膽用色和粗中有細畫法，卻讓鄉親驚豔不已。（李金生攝）

李振謙的作品之一。大膽用色和粗中有細畫法，卻讓鄉親驚豔不已。（李金生攝）

李振謙的作品之一。大膽用色和粗中有細畫法，卻讓鄉親驚豔不已。（李金生攝）

李振謙的作品之一。大膽用色和粗中有細畫法，卻讓鄉親驚豔不已。（李金生攝）

李振謙的作品之一。大膽用色和粗中有細畫法，卻讓鄉親驚豔不已。（李金生攝）

李振謙的作品之一。大膽用色和粗中有細畫法，卻讓鄉親驚豔不已。（李金生攝）

走過金門西浦頭鄉間小路，會看到一棟2層民宅畫滿雞、猴、草泥馬和孔雀、龍蝦、螃蟹等各種動物，五彩繽紛亮麗吸睛。（李金生攝）

李振謙用簡單的油漆工具揮灑他多采多姿的生活日常。（李金生攝）

走過金門西浦頭鄉間小路，會看到一棟2層民宅畫滿雞、猴、草泥馬和孔雀、龍蝦、螃蟹等各種動物，五彩繽紛亮麗吸睛。這些都是77歲古寧國小退休工友李振謙的傑作，只讀過小學5年書，無師自通的他，笑呵呵說道：「畫好玩的，大家歡喜就好!」但他的大膽用色和粗中有細畫法，卻讓鄉親驚豔不已，還有人說他是「金門的洪通」，比一般學院派畫家的作品更讓人有感。

老家在古寧頭北山，在古寧國小當了30年工友的李振謙說，小時候戰亂的日子過得苦，書都沒得念，更沒老師教繪畫，退休後就在紙張上隨便畫畫，也不曉得自己畫得好不好？

幾個月前，他突發在西浦頭住家圍牆作畫的念頭，在旅台當老師的女兒鼓勵並贊助材料費下，他用油漆當水彩，大刷、中刷、小刷當畫筆，甚至連大掃帚也派上用場，就當作彩筆隨手揮灑。

在他有空就畫，沒有打任何構圖底稿，也不看圖片影像，完全靠自己腦中想像，直接在牆壁上作畫下，大公雞、台灣藍鵲、孔雀、猴子、草泥馬、獅子和龍蝦、螃蟹、海螺、梅花鹿、馬兒等一一活跳跳的出現，鮮艷色彩和粗獷線條，讓慕名到訪者都說樸實無華，比縣府花大錢請來的畫得還好!

還有人說，台灣在1970年代出現1位轟動一時，被譽為「東方畢卡索」的素人畫家洪通，同樣沒有受過1天學校美術教育的李振謙，連「草泥馬」都說不出口，而是將牠叫做「會吐口水」的動物，他透過直接從腦海中擷取圖像，使用非學院派的工具，在牆壁上隨興作畫的簡單過程，呈現的是一種「自然就是美!」

雖然已年屆八旬，但李振謙每日天剛亮就出門跑步，也會購買縣立體育館健身房票券，即使因為疫情暫停前往，但仍在牆角一隅自製健身器材，每天總要拉上幾回練練身體。

李振謙帶著訪客看他畫的「美國猛男」，俊美中有一股陽剛味，顛覆一般人對猛男的想像，讓人也看到1位無師自通的老畫家，多才多藝和多采多姿生活的一面。