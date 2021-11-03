從去年下半年開始，由於全球貿易量暴增，造成全球缺櫃、缺船情形不斷上演，加上各國港口基礎設施過於老舊、倉儲過於狹小，因此無法負擔突然暴增的貨物，造成嚴重惡性循環，航運供應鏈遲遲未好轉，航運巨頭馬士基執行長Soren Skou坦言，航運危機還看不到盡頭，最主要的原因是港口勞動力相當短缺，造成美西、美東塞港情形難以解決。

綜合外媒報導，Soren Skou對於航運市場慘況進行說明，他強調，「問題不是真正缺乏運能，問題是在港口外等待入港的船隻過多，導致整體運能被耗盡，我們需要解決港口勞動力的問題，才能使供應鏈的狀況更好。」

Soren Skou點出缺乏「人力」才是造成航運危機主要原因，「最大的障礙是勞動力嚴重短缺，尤其是卡車司機的數量相當短缺，我們每年都在增加運能，但還是有很多船隻被卡在港口。」

航運危機何時能解？Soren Skou坦言目前還看不到解答，高檔行情至少會延續到明年第一季，「港口的運作不正常，導致我們無法向平常一樣裝卸貨物，很難確定何時會好轉，但我們的客戶仍在處理過量的訂單，且庫存還是相當低。」

貨運市場的火熱景氣也讓馬士基財報相當亮眼，第三季營業獲利達59億美元（約新台幣1652億）創下成立117年來的新高，Soren Skou也預測第四季及明年第一季的獲利狀況能與第三季相近。