讓筍子的美味讓更多人看見，竹山鎮公所將於本周末（11月6～7日）舉辦「2021 竹山好物-筍遇爌肉創意廚藝競賽」，3日竹山鎮長陳東睦及行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧當起大廚師，露了一手好廚藝，現場充滿了濃濃的筍味及爌肉香，讓人不禁食指大動。

竹山鎮公所將於11月6～7日舉辦 「2021 竹山好物-筍遇爌肉創意廚藝競賽」3日宣導會，筍味料理琳琅滿目。（黃國峰攝）

竹山鎮公所指出，竹筍是竹山的三寶之一，為了讓筍子的美味讓更多人看見，舉辦 「2021竹山好物–筍遇爌肉創意廚藝競賽」， 總共吸引62組全國好手齊聚一堂「以筍會友」比賽分為社區組以及專業組兩部分進 行，預計11月6日、7日兩天於竹山鎮中山市場進行初、決賽。

竹山鎮公所將於11月6～7日舉辦 「2021 竹山好物-筍遇爌肉創意廚藝競賽」讓大家看見竹筍料理的多樣性。（黃國峰攝）

竹山鎮公所表示，初賽將以筍乾爌肉這道別具代表性的美食為指定菜，選手完成報名後，比賽當天直接將成品帶來現場參賽，初賽將各組取前10名進入決賽，決賽除了於現場料理筍乾爌肉外，還需再準備一道冬筍創意料理，評比標準除了比廚藝外也比創意， 最後各組分別取前 3 名，頒發竹製獎牌及獎金，第1名獎金1萬元、第2名5000元、第3名3000元，其餘入選決賽者也可獲得獎狀一面，鼓勵各方廚藝好手。

竹山鎮公所將於11月6～7日舉辦 「2021 竹山好物-筍遇爌肉創意廚藝競賽」3日竹山鎮長陳東睦（中）及行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左）當起大廚師，露了一手好廚藝。（黃國峰攝）

竹山鎮長陳東睦表示，筍乾爌肉是一道家喻戶曉的美食，但竹山的最道地，因為竹山是竹筍的主要生產地，且經過農糧署生產履歷認證，在竹山鎮有1千6百公頃的竹筍是有身分證的，讓消費者食用起來能更加安心，希望廚藝競賽能將竹山的筍子推廣出去、更能讓大家看見竹筍料理的多樣性，讓大家看見不一樣的筍料理。

行政院中部聯合服務中心蔡培慧指出，這次的筍遇爌肉創意廚藝競賽，集結了在地優質鮮筍、加工筍乾，將美食、文化、養生與創意共同融入在地傳統的手路菜當中，讓古早味歷久彌新與時俱進，將傳統美食也變得很健康。