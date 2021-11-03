券商公會理事長2022年改選，傳出有雙龍競爭，金管會主委黃天牧3日在證券商公平待客頒獎場合表示，期許未來競逐各個金融業公會的理事長，除協助大小規模不一的會員及產業發展外，也要能進一步提升金融業形象，及透過產業力量關懷社會公益，實踐公會的「公」字。

金管會3日召開「110年度證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，黃天牧親自主持並頒獎給得獎證券商。這是是第二度對綜合券商進行公平待客的評比，今年排名前20％獲表揚的券商，共有六家，即元大證券、中國信託證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券及第一金證券。另外有顯著進步獎為統一證券。

黃天牧在致詞時表示，媒體報導證券商公會2022年將改選理事長，期許未來競逐各個金融業公會理事長職務的人選，第一要務是協助大小規模不一的會員及產業發展，第二大任務要進一步致力提升金融業形象，第三項重要任務即是透過產業力量關懷社會公益，實踐公會的「公」字。

同時，黃天牧提及美國洛克斐勒家族（The Rockefeller）的家訓是「比起金錢，強大的內心、富足的精神世界及良好的生活習慣是更值得傳承的資產」。金融機構獲利是重要的，但以永續發展而言，更需要思考如何透過財富或資源的分配運用，創造更多價值，這是獲得社會大眾信賴及尊重的要素。

2022年開始，各金融公會將陸續改選理事長，如券商公會、投信公會、產險公會、壽險公會等，目前仍不確定是否出現多人競爭的局面，但無論是否多人競爭，黃天牧都期許理事長要公平對待所有會員，協助產業發展，提升金融業在公眾心中的形象及關懷社會公益。

金管會亦揭露這次公平待客得獎證券商的共同特點是董事會對落實公平待客原則的重視程度較佳，具體作為包括：針對客訴、爭議案件，提出檢討措施並持續追蹤；推動秘密客查訪機制，以瞭解第一線業務員落實情形；針對當季客訴件數增加達一定比率者，增加風險警示機制及時通報管理階層。

研提業務人員酬金改革制度，業務人員酬金的考核項目納入法令遵循及公平待客等非財務性指標；董事發言內容深具建設性及可執行性（交易系統設提醒機制避免客戶出現錯誤），且有完整發言紀要，對於形塑公司重視公平待客原則的企業文化助益甚大。

缺失部分則如部分業者有業務人員與客戶借貸、電話接單與客戶產生爭議及線上開戶客戶個人資料保護欠妥等缺失，導致整體證券商在注意與忠實義務的原則表現欠佳；部分業者的董事會提出建議不夠具體流於形式，或未能深入了解重大客訴成因並提出具體解決方案或優化措施等。