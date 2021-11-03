台灣整體火鍋市場年產值上看400億元，據調查近2成民眾至少每周吃1次火鍋，看好商機，全家便利商店即起推出「即興開鍋」火鍋季活動，集合實體店舖、型錄預購，及線上「全家行動購」網路商城、「全+1」Line社群電商平台、全家App隨買預約取等多元管道，推出常溫湯底、冷凍湯組、生鮮肉品、有機蔬菜等近千項火鍋商品應戰，堪稱通路品項最多。

全家此次推出超過70款名店、特色湯底應戰，其中獨家湯底包括永豐餘生技的川味麻辣鍋、石頭火鍋、胡椒豬肚鍋，鮮乳坊的鮮奶鍋湯底，及四平小館的酸菜白肉鍋等；線下店舖端出寧記、海底撈等名店常溫湯底，喜歡蔬食口味可選擇隨緣泰式酸辣湯底、隨緣薑黃椰香湯底。

全家領先業界推出「火鍋地圖」新服務，一指可查各門市火鍋商品與庫存量。（全家提供）

說到吃火鍋必搭，少不了生鮮蔬菜跟海鮮肉品，全家與主打產銷履歷、有機認證蔬菜的玉美生技合作，推出近50款嚴選蔬菜，如有機小白菜、有機金針菇等；而針對懶得洗、切蔬菜的消費者，同步提供鮮切芋頭、南瓜、白蘿蔔等。肉品部分，獨家推出法蘭克肉舖子的西班牙伊比利黑毛豬梅花火鍋片、草飼牛霜降火鍋片；海鮮部分則有龍蝦隊長的當季加拿大新鮮活波士頓龍蝦。

除了推出通路最多品項的火鍋商品外，全家更於App中加入「火鍋地圖」新功能，提供「鍋底湯包」、「肉品海鮮」、「冷藏火鍋料」、「常溫火鍋料」、「生鮮蔬菜」、「即食鍋物」6種類型商品庫存查詢，不只便利民眾購買，更可打造隨時開鍋的新風潮。即起至111年2月22日止，購買火鍋季型錄預購指定商品，享任選兩件95折、店舖指定商品享任選3件88折雙重優惠，可望帶動相關業績翻倍成長。

全家千葉火鍋黃金魚蛋，45元。（全家提供）