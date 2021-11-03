民進黨中執會今通過2022縣市長提名特別條例，六都市長及爭取連任縣市長人選提名，由黨主席徵召，經中執會通過；執政的基隆市、新竹市以及屏東縣則辦理初選；非執政縣市則經徵詢、協調後產生單一人選，由主席提名經中執會通過後徵召；該條例將送11月14日全代會通過後成為民進黨提名依據。

六都縣市長提名部分，林錫耀指出，是參考2018特別條例，然後把六都單獨抽出來處理，也就是主席提名、經過中執會通過徵召，徵召辦法授權中執會訂定。

非六都的其餘16縣市，林錫耀說，則成立選對會徵詢、協調工作。一、可以連任的現任縣市長，只要主席提名，經中執會通過就完成提名作業；二、執政縣市、但現任縣市長任期已滿兩屆，要根據提名條例第九條舉辦初選，也就是候選人登記後，協調不成、以初選方式，全民調決定勝負。

他說，至於第三種是，非執政縣市也是由主席徵召，若只有一人參選，選對會建議由主席提名，中執會通過。若超過一人參選，則競爭者可協調有無共同同意的競爭機制，例如議會黨團投票或主席決定等，如果對競爭機制沒有共識，則由選對會提出方法。

他說，可能提出是否舉辦參考式民調，以民調為依據，由選對會綜合評量。

媒體詢問，若競爭者不想透過選對會，協調出的競爭機制是抽籤或擲交，黨中央可以接受嗎？林錫耀表示，可以。

他強調，沒有執政縣市並非兩個字「徵召」，不是由少數人就可以決定。