↑《史賓賽》描繪黛安娜王妃決定與查爾斯王子離婚的心路歷程。（車庫娛樂提供）

↑克莉絲汀史都華在《史賓賽》海報中穿著的白色晚禮服，花了1034個小時打造。（車庫娛樂提供）

↑由克莉絲汀史都華指演的《史賓賽》，片名取自黛安娜王妃的本名。（車庫娛樂提供）

克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）即將在《史賓賽》化身黛安娜王妃，2日她震撼宣布與編劇女友狄倫梅耶（Dylan Meyer）訂婚，她在接受電台專訪時透露，自己一直嚮往被求婚的那一刻，因此對於求婚過程有很高標準，但狄倫給了她完美的求婚，克莉絲汀興奮地說：「我們要結婚了，我們絕對結定了！」

雖然克莉絲汀沒有透露對結婚典禮的規劃，但表示她早已經有確切的想法，「我想要在家舉辦」，地點會選在洛杉磯，讓雙方的好友都能就近參加，「我要一個很放鬆的婚禮，不要領新娘入場這些繁文縟節，我們會就站在那、交換誓言」。

現年31歲的克莉絲汀，最著名的戀情是在拍攝《暮光之城》系列時，與男主角羅伯派汀森（Robert Pattinson）假戲真做，但她在拍攝2012年電影《公主與狩獵者》時，被直擊偷情該片已婚英國導演魯伯特山德斯（Rupert Sanders），她與羅伯最終也無疾而終。2017年克莉絲汀受訪時坦承自己是雙性戀，並自2019年起與多年好友狄倫梅耶交往。

克莉絲汀近年遠離好萊塢大型電影，成功轉型演技派明星，更以2014年的《星光雲寂》勇奪法國凱薩獎最佳女配角，她在新作《史賓賽》神還原黛安娜王妃，劇情描繪黛妃在為期3天的聖誕假期內，做出與「威爾斯親王」查爾斯王子離婚決定的心路歷程，電影不僅入選今年威尼斯影展競賽片，許多影評人更認為克莉絲汀是明年奧斯卡獎影后的熱門人選。

黛安娜王妃生前是世界知名的時尚指標，《史賓賽》裡出現的服裝自然也不能馬虎，片中克莉絲汀身上的服裝，都是黛妃真正曾穿過的款式。為還原這些服裝，製作團隊下了很大功夫，在第一款海報出現的晚禮服就花了1034個小時打造，其中有700小時都是耗費在複雜的刺繡上。

演完本片之後，克莉絲汀對黛妃離婚的勇氣深感欽佩，她受訪時透露，她的一位朋友剛經歷一場可怕的分手，「我拍了這部電影，然後我看著她說：『朋友，你可以選擇你想做的事，你的人生道路不是注定的。有時候你會覺得，生活是發生在你身上，而不是由你控制它，但實際上你可以找回主控權。雖然做出這樣的選擇很困難，而且很可怕，所以需要勇氣。但這是可以做到的。』」《史賓賽》將於11月5日與全美同步上映。