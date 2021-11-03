加碼券進入第四周最後一輪抽獎，今（3）日抽出第四輪農遊券2.0與藝FUN券，觀察本日中籤獎號，又有幸運「神號碼」出爐，其中「71」與「381」連三周狂中，身分證末2碼「71」的幸運兒最高可獲得2500元，末3碼「381」的也有1988元，「神號碼」曝光後，又讓一堆完全沒中的「國家級邊緣人」哀號。

根據五倍券官網，888元的農遊券2.0第四周中籤獎號為：015、264、285、315、373、374、381、682、740、763、765。600元藝FUN券第四周中籤獎號，數位券：35、37、44、61、67、70、85，紙本券：07、28、34、56、67、71、72、75、82、93。

觀察本日中籤獎號，又有幸運號碼連中三周，其中「71」分別抽到第一周的500元動滋券、第二周的1000元國旅券、第四周的1000元i原券及600元的藝FUN券，不過單周不同券別只能取一，總計最高可獲得2500元。此外，「381」也分別抽到第一周的500元動滋券及500元客庄劵、第二周的600元藝fun紙本券、第四周的888元農遊券，最高可拿1988元。

綜觀一至四周開獎結果，目前最大贏家仍是身分證末3碼「771」的民眾，共抽到動滋券、國旅券、地方創生券和i原券，相當於有3000元入袋；加碼券抽獎進入尾聲，最後一周「神號碼」曝光後，又讓一堆完全沒中的「國家級邊緣人」氣憤哀號：「一張都沒中」。

對於每周開獎的加碼券，有民眾表示霧煞煞，建議可利用民間版的「加碼券中獎速查網」，只要輸入身分證號碼，且可同時輸入多組，中間以半形的逗號「，」隔開，系統將告知分別中了哪一種加碼券。

振興五倍加碼券速查結果。(圖/截自加碼券中獎速查網)