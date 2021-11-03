名醫江守山擔任新光醫院醫師期間，偽造旗下機能食品公司44名員工的健檢資料，以員工福利方式供民眾到新光醫院免費健康檢查，詐取健保費，江被依詐欺罪判刑5月，得易科45萬元罰金定讞後，聲請再審、否認犯罪。

江提再審主張，有足以影響判決的重要證據，但定讞判決未審酌，但檢察官認為確定判決妥適合法，庭末法官諭知候核辦。

江守山在2013年間，在新光醫院擔任醫師，另行經營國際機能食品股份有限公司任負責人，他為使國際機能公司員工得以至醫院進行抽血、驗尿等多項身體檢查而無須負擔身體檢查費用，乃以國際機能公司員工福利措施為由，詐領健保費。

江男明知該公司44人並未實際至新光醫院就診由其親自診察，竟虛偽記載44人之病歷內容，並開立不實之檢查醫囑，使新光醫院誤認為確有經由江守山之診察、臆診診斷、醫囑而以此方式，使他們得到以健保方式施作身體檢查之不法利益。