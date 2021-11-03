人和人相處難免會產生摩擦、不愉快，有些人個性比較直接，就會當場和對方吵起來，但有些人個性比較內斂，就算有再多的不滿也不會表現出來。《搜狐網》命理專欄指出，雙魚座、巨蟹座、處女座和別人起衝突時，寧願獨自生悶氣，也不會對別人發火。

1、雙魚座

雙魚座個性溫和謙虛，但內在藏有許多小脾氣，雖然他們總是維持理智和懂事的模樣，可是只要面對感情又會變得脆弱，然而就算他們的情緒再糟，也始終會展現出忍耐力強大的一面，善良的他們只會在心裡生悶氣，也不忍心對別人發火、做出傷害別人的事情。

2、巨蟹座

巨蟹座的心思十分細膩敏感，如果遇到認為值得付出的對象，即使2人發生爭吵，他們也會忍住自己的不愉快，甚至主動妥協退讓，就算他們的內心感到再多的委屈，也只會獨自生悶氣，所以千萬不要認為巨蟹座沒有壞脾氣，他們只是不願對喜歡的人發火而已。

3、處女座

處女座非常重情重義，面對在乎的人他們往往更加善解人意，並拿出全部的真誠和對方相處，如果彼此之間發生不愉快，他們就會選擇忍耐，不過這些付出並不是無止盡的，如果對方讓他們感到被忽視，就算處女座不會發火，也會拿出冷漠的態度應對。