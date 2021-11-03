台裔波士頓市議員吳弭發表當選市長演說。

36歲台裔波士頓市議員吳弭（Michelle Wu）2日當選市長，她在勝選演說中表示將成為為全民服務的波士頓市長，並以中文、英文、西文等多種語言強調「一切都有可能」。美媒也挖出她過往揭露小時候曾遭到種族歧視的專訪，她的父母鼓勵她「保持低調、努力不懈」。

台裔波士頓市議員吳弭2日以61%的得票率，大勝對手22個百分點當選波士頓市長，成為波士頓200年來首位女性及有色人種市長。她當晚穿上一身紅色洋裝、笑容滿面地站上舞台發表勝選演說。

「我的其中一個兒子問我，男孩是不是能成為波士頓市長，他們過去曾是，有一天他們也還會是，但不是今晚」，吳弭說，「今晚波士頓選擇了你們的媽媽。」

吳弭將在16日就職，她在演說中表示波士頓將成為為所有人服務的波士頓，「我們將成為一個不會排擠人的波士頓，歡迎所有將這座城市稱為家的人，我們準備成為一個所有人都能住得起並且茁壯的波士頓。」

吳弭後續還用英文、西文及中文強調：「這些都可以成為現實。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，吳弭勝出波士頓市長選舉，正好是波士頓選民結構轉變之際，過去10年來，整體人口數上升9.7%，白人佔比稍微下降，亞裔及西班牙裔人口數明顯上升，雖然在此之前波士頓還沒有選出過有色人種市長，不過近幾年來當地政壇已經愈來愈多元，市議員多數為女性及有色人種。

美聯社引述美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，波士頓白人佔比為44.6%、非裔佔19.1%、拉丁裔佔18.7%、亞裔佔11.2%。

美國國家廣播公司新聞網指出，吳弭在競選中側重租金穩定、免費公共交通等公平議題，讓她受到西班牙裔、非裔、亞裔族群的歡迎。

不過美國國家廣播公司新聞網也指出，雖然吳弭在演說中宣示要成為全民市長，但是她擁抱她的台裔傳統，這對她的生活產生重大影響，包括小時候協助父母翻譯。

在芝加哥長大的她在8月受訪時曾表示，小時候家裡曾遭受種族主義騷擾，但是父母鼓勵她不要理會這些嘲諷，專注在「保持低調、努力工作」。她當時感嘆，許多人在生活中都同時體會過隱形及成為目標的感受，不是因為你是誰而被看見，而是因為外表來評價及歧視。

她說起初從沒想過要從政，因為祖父母在內戰時從大陸逃到台灣，政治話題在家族裡代表「恐懼及飢餓」。

「我們應該要保持低調、用功念書，然後取得一個好的、穩定的高薪工作來支持家裡」，但在母親罹患思覺失調症後，當時才22歲的吳弭成為小妹的監護人，自此傳統、穩定的生活已經不是她追求的優先目標。