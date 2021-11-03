公平會3日委員會議認定，Agoda Company Pte. Ltd.使用競爭對手事業的名稱作為關鍵字廣告，並在關鍵字廣告呈現「四方通行」等文字及Agoda網址，為榨取他人努力成果之顯失公平行為，且足以影響交易秩序，違反《公平法》相關規定，決定處以100萬元罰鍰。

公平會指出，Agoda公司負責營運Agoda網站，提供全球超過200萬間旅遊住宿的線上訂房服務。Agoda公司2017年至2021年3月17日期間，在關鍵字廣告中使用競爭對手四方通行公司的事業名稱，當消費者在搜尋引擎鍵入「四方通行」等字串時，搜尋結果就會帶出呈現競爭對手事業名稱、標題上方或下方併列連結Agoda網站的關鍵字廣告。

公平會調查發現，「四方通行」是四方通行公司的註冊商標，Agoda公司購買「四方通行」作為關鍵字刊登廣告，容易使網路使用者以為四方通行公司與Agoda公司屬於同一來源或關係企業。

公平會指出，如果消費者因為混淆或在不知情的情況下，點擊關鍵字廣告，就會被攔截並導向Agoda公司的線上訂房平台，進而減少四方通行公司接觸潛在客戶的機會，並減損「四方通行」事業名稱背後所蘊含的經濟利益。Agoda公司更不應利用知名度的優勢榨取他人努力成果，以壓抑或妨礙市場效能競爭。經衡酌Agoda公司於Google及Yahoo奇摩等搜尋引擎購買關鍵字廣告，影響線上訂房平台市場交易秩序，違反公平交易法第25條規定，處100萬元罰鍰。