被視為史上第一座擁有垂直森林的低碳旋轉建築「陶朱隱園」，儘管已落成並取得使用執照三年，成為台北市最醒目、仍人震撼的新地標，但還是尚未正式開賣、持續優化公共設施和實品屋，讓外界始終在以一窺其堂奧；今（3）日素有「威京小沈」之稱的威京集團總部主席沈慶京，在主持集團全新CIS及企業ESG發佈會之後，首度透露，他不懂分析房市，因為「會分析房市的人，就不會蓋陶朱隱園！」光是建築造價就是頂級豪宅的三倍！預計明年完工後才會正式開盤，屆時外界一定為之驚豔！

今天沈慶京面對媒體詢問怎麼觀察當前房市？「陶朱隱園」什麼時候正式開賣？簡短有力、但又低調的一一回應，他快問快答表示，「會分析房市的人，就不會蓋陶朱隱園！」而且，「陶朱隱園」是「只有小眾中的小眾，才會關心的！」至於外界一般人，據我所知道，其實是沒有在關心的！畢竟它是一座傳世藝術品、而不是豪宅。

有媒體問到，「陶朱隱園」什麼時候完成實品屋、正式對外銷售？沈慶京快答表示，預計明年左右，才會全部完成公共設施，現在正在日夜搶時間；至於實品屋進度，目前還沒整個作好，工地還是一片混亂，不堪入目，不過假以時日，我相信大家一定大為驚豔！」

至於目前售價、有多少客戶預約賞屋，昨（2）日沈慶京依然守口如瓶，保密到家，只淡淡談到「陶朱隱園並不是豪宅，而是藝術品。至於哪些人來賞屋，我也不方便透露別人的隱私。」低調回應媒體的好奇詢問。

位於台北市信義計畫區的「陶朱隱園」，為威京總部集團旗下亞太工商聯和中華工程攜手合作開發，目前已完工落成，為國際尖端藝術建築指標。

沈慶京表示，當時11年前，信義計畫區的「亞太會館」規劃改建，當年法國一位年僅34歲的國際綠建築大師Vincent Callebaut，因為設計理念符合沈慶京的要求，在國際競圖中，融入高樓建築每層樓種樹的方向，因此催生了陶朱隱園，如今已打造完成。

沈慶京表示，「陶朱隱園」的建築壽命，超過一般高端建築10倍以上，但因造價成本高於當時豪宅3倍以上，更需3倍工期，一度令他難以抉擇；所幸，當時金仁寶集團董事長、現任海基會董事長許勝雄，以及前經建會主委蔡勳雄，給予大力認同與支持，因此沈慶京決定走上這條孤單的路，在抗暖化、打造「吸碳」建築的使命感之下，成就出垂直森林建築「陶朱隱園」，更是兼具節能減碳、吸碳抗暖的國際級藝術建築地標。

中工表示，走在世界尖端的吸碳藝術建築「陶朱隱園」，獨特的建築設計，以2500年地震回歸周期規劃的隔震系統，千年的結構壽命，可大量減少未來頻繁拆建所產生的10倍以上碳足跡。尤其每一層空中花園，都種植7棵喬木，全棟共種植23000棵喬灌木，創造出每年130噸的吸碳量。

加上高樓住宅唯一擁有6台風力及太陽能年發電量37000度電。原設計雨水回收216噸，增加至500噸，為原來綠建築核准量的2.3倍。

目前「陶朱隱園」已榮獲CNN評選的「世界九大城市新地標」中，更是唯一的頂尖住宅地標。

中工表示，其節能減碳、吸碳的指標性，「歡迎各界充分利用！」

陶朱隱園樂於發揮陶朱公范蠡公益精神，創造讓各行各業走向世界尖端的被利用價值，為永續發展做出快速的行動。

沈慶京表示，要吸碳抗暖最務實可行的做法，便是將具有吸碳能力的喬木，種植在商業、住宅的各樓層及公共建築、高速公路、鐵路兩側沿線，呼籲全世界政府與民間機構共同響應，給後代子孫創造美好生活與經濟的環境。