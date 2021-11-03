設計購物網站Pinkoi應戰雙11，即日起至12日精選上萬件獨特商品5折起、豐富海外設計一件就能0元運費帶回家，讓你免運折扣同時享有，輕鬆把人氣3C周邊、質感家電、時尚衣鞋等好物輕鬆帶回家。為期12天活動，Pinkoi天天帶來精彩內容，不僅祭出首四日1111點P Coins加贈，更天天送百元現金折抵，另外即日起至4日，也推出早鳥限定優惠，每日前500名於Pinkoi消費滿新台幣111元之訂單，即享1111 點P Coins加贈。

LE CREUSET 各款繽紛夢幻瓷器,指定商品 任 5 件 特惠價 1999元。（LE CREUSET 提供）

另外法國廚具品牌LE CREUSET 今年雙11於MOMO購物網，提供多種優惠如指定商品限時優惠、指定商品任2件45折等，另外還有滿額贈登記好禮如滿8000元限額登記送瓷器鮮魚盤、滿1萬2000元 限額登記送小湯汁壺 2 入等，另外品牌也特邀型男主廚陳德烈於雙 11 開打首日以家常料理分享「玩美不沾鍋」，於 LE CREUSET 及陳德烈官方粉絲團同步播出。