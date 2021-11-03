航空特戰指揮部表示，所屬航空601旅一架AH-64E直升機，今（3）日上午執行實彈測考、拋射熱焰彈時，疑似機組人員誤觸地獄火飛彈發射架（未安裝實彈）拋棄開關，導致發射架脫落於訓場。目前發射架已於訓場內尋獲。此事也在網路上也引發網友熱議，許多網友多對此感到十分傻眼。

據了解，該架阿帕契直升機上午由屏東恆春機場起飛後，循航線飛往保力山炸訓基地上空進行聯合演訓，未料疑似武器官誤觸地獄火飛彈的發射架拋射鈕，當場將發射架拋離機身。軍方目前已找到發射架，將釐清原因。

航空特戰指揮部表示，所屬航空601旅一架AH-64E直升機，今（3）日上午執行實彈測考、拋射熱焰彈時，疑似機組人員誤觸地獄火飛彈發射架（未安裝實彈）拋棄開關，導致發射架脫落於訓場。目前發射架已於訓場內尋獲，由專業人員檢測；該機返場降落、人機均安。

此事也在PTT上引發網友討論，「大鵬部長：我給100分」、「還好沒掛飛彈」、「噴裝啦」、「沒設計防呆機制？」、「應該是拋棄吧，要墜機之前會拋棄武器」、「這次誰要被電到飛了」、「缺料就去軍用品店買」、「抗中保台，問問欠融姐」、「防掉落小卡，發下去」。

有些網友則說，「阿帕契貴是有道理的，連發射架都可以彈射」、「把阿帕契當轟炸機用？」、「又是阿帕契」、「糟糕，阿帕契太少，高裝檢不能幹別人的」、「阿帕契不意外」。