高雄一名人夫18年前將房子租給袁姓女子，因為元配與子女居住台北，2人竟然發展出婚外情，後來人夫因病無法行房，袁女竟然另結新歡，不告而別，不料元配2019年6月整理房間時，發現原本租給袁女的房子，丈夫竟然廉價賣給她，經追問，丈夫才坦承外遇袁女，憤而對袁女提告求償60萬元，高雄地院審理時認為，此案已過了10年請求權時效，判決元配敗訴，袁女免賠。

元配控訴，她與丈夫結婚40多年，自己與子女同住在台北，丈夫則留在高雄上班，直到丈夫多年前罹患慢性病，才搬到台北一家人同住，但她發現，丈夫2003年在高雄工作時，將套房租給袁姓女子，2人卻發生姦情，丈夫還以遠低於市場行情的250萬元，將房子賤賣給袁女。

元配表示，她是前年6月整理房間衣櫃時，在夾層內發現丈夫藏放的房屋買賣契約，經追問，丈夫才坦承出軌袁女，將房子賤賣給對方，丈夫事發後為了懇求她原諒，還寫下一封「給賢妻的懺悔書」，因不袁女不僅破壞她的家庭，還侵吞房產，因而對袁女提告求償60萬元。

袁女出庭時辯稱，房產是合法買賣；人夫則坦承出軌袁女，雖然退休後住台北，但剛退休偶爾會南下高雄找她，直到2010年住進台北榮總養病，2人才失去聯絡，後來得知袁女趁他住院另結新歡。

法官認為，人妻在2020年11月25日，才對袁女提告求償，因超過民法所定的10年請求權行使時效，因此判她敗訴。