警消獲報進行打撈作業時，發現張男身上被用繩索綑綁2個總重約40公斤的石塊，全身被大袋子包裹住丟進溪裡，眼睛還被蒙上膠帶，手法慘忍。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

警消獲報進行打撈作業時，發現張男身上被用繩索綑綁2個總重約40公斤的石塊，全身被大袋子包裹住丟進溪裡，眼睛還被蒙上膠帶，手法慘忍。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

張男的兒子在10月中旬報失蹤，根據家屬提供的相關資訊認為林女涉有重嫌，因此在1日時向檢方聲請拘票，並到福興鄉將林女逮捕歸案，偵訊時林女一開始說不知為何張男會死，後來又改口人是她殺的，因說法反覆偵訊後將其拘押。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埔鹽鄉東螺溪有民眾發現一具水流屍，經警方確認死者為51歲張姓男子，深入調查發現是一樁情殺棄屍案，也循線逮捕涉有重嫌的30歲林姓女子，警消獲報進行打撈作業時，發現張男身上被用繩索綑綁2個總重約40公斤的石塊，全身被大袋子包裹住丟進溪裡，眼睛還被蒙上膠帶，手法慘忍。

彰化縣溪湖警分局表示，張男的兒子在10月中旬報失蹤，根據家屬提供的相關資訊認為林女涉有重嫌，因此在1日時向檢方聲請拘票，並到福興鄉將林女逮捕歸案，偵訊時林女一開始說不知為何張男會死，後來又改口人是她殺的，因說法反覆偵訊後將其拘押。

警方表示，到林女的住所進行拘提時，林女相當冷靜，因當時並不知道警方掌握多少情資，直到得知張男屍體遭警方尋獲，才開始說出案情，但前後說法不一，疑點重重，包括如何運送屍體、為何不將張男送醫等，始終無法交代清楚。

林女供稱她與張男結伴到海邊沙灘遊玩，2人因感情糾紛產生爭吵，有口角動手互相拉扯，同行友人為了幫她出氣，因此動手毆打教訓張男，但是否將人活活打死，抑或是打傷丟到溪邊棄屍，都沒有如實交代，目前檢警正積極追緝其他在逃共犯，以釐清案情。

彰化地檢署表示，林女坦承殺害張男，而根據張男身上遭綑綁的重物與犯案手法，研判單憑林女一人是無法完成，因此懷疑還有多名共犯，3日因認為林女有串供、逃亡之虞，向彰化地院聲請羈押獲准，同日也另發出3張拘票，盡速將其他共犯追緝到案。