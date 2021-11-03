美國波士頓2日舉行市長選舉，由台裔波士頓市議員吳弭（Michelle Wu）當選，成為成為當地首位有色人種女市長。國民黨立委蔣萬安聞訊立即透過推特表示「來自台灣的恭喜！」。

蔣萬安在推特留言表示，「Congrats from Taiwan ! I am so impressed by your “Boston New Green Deal and Just Recovery” program. Cities in the world should all work together to fight against climate change.（來自台灣的恭喜！ 我對您的「波士頓新綠色政議與正正復原」計劃印象深刻。 世界上的城市都應該共同努力對抗氣候變化。）」

現年36歲的台裔候選人吳弭以63.1%的得票率大勝對手喬治。喬治已宣布敗選，並恭賀吳弭成為波士頓市長，而吳弭成為波士頓200年來首位台裔女性市長。

吳弭出面發表勝選感言。在演說中，吳弭以小故事感性開場。她說，「幾天前的晚上，我的兒子問我，男孩是否也能競選波士頓市長。我回他們是，有一天他們也會再次當選，但不是今晚」。吳弭也提到她的主要政見「綠色新政」，以2040年實現碳中和為目標，呼應民主黨內進步主義派推動綠能因應氣候變遷的政策主張。

報導指出，吳弭於2020年年初起開始競選活動，並將政策重點聚焦在氣候行動、種族正義與住房政策。隨著2021年9月初選落幕，台灣移民之女吳弭在歷次民調中一路碾壓對手喬治，始終維持著領先姿態。