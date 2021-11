美國波士頓2日舉行市長選舉,由台裔波士頓市議員吳弭(Michelle Wu)當選,成為成為當地首位有色人種女市長。國民黨立委蔣萬安聞訊立即透過推特表示「來自台灣的恭喜!」。

蔣萬安在推特留言表示,「Congrats from Taiwan ! I am so impressed by your “Boston New Green Deal and Just Recovery” program. Cities in the world should all work together to fight against climate change.(來自台灣的恭喜! 我對您的「波士頓新綠色政議與正正復原」計劃印象深刻。 世界上的城市都應該共同努力對抗氣候變化。)」

現年36歲的台裔候選人吳弭以63.1%的得票率大勝對手喬治。喬治已宣布敗選,並恭賀吳弭成為波士頓市長,而吳弭成為波士頓200年來首位台裔女性市長。

吳弭出面發表勝選感言。在演說中,吳弭以小故事感性開場。她說,「幾天前的晚上,我的兒子問我,男孩是否也能競選波士頓市長。我回他們是,有一天他們也會再次當選,但不是今晚」。吳弭也提到她的主要政見「綠色新政」,以2040年實現碳中和為目標,呼應民主黨內進步主義派推動綠能因應氣候變遷的政策主張。

報導指出,吳弭於2020年年初起開始競選活動,並將政策重點聚焦在氣候行動、種族正義與住房政策。隨著2021年9月初選落幕,台灣移民之女吳弭在歷次民調中一路碾壓對手喬治,始終維持著領先姿態。